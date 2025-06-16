Россиян предупредили о последствиях длительного голодания

Продолжительный голод может привести к головным болям, слабости, а в перспективе стать причиной раздражительности и агрессии, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.

Также на фоне долгого отсутствия пищи в организме будет снижаться уровень глюкозы в крови, добавила специалист.

У приверженцев интервального голодания повышается риск развития гастрита, расстройства пищевого поведения, замедляется метаболизм.

Ранее врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен рассказала, какие фрукты нельзя есть при сахарном диабете.