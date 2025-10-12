Россиян предупредили о проблемах со здоровьем, которые может вызвать отопление
Врач Калюжин: слишком жаркое отопление в доме может повлиять на сердце
Фото: [Батареи центрального отопления в квартире/Медиасток.рф]
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, связанных с чрезмерно жарким отоплением в жилых помещениях.
В интервью «Ленту.ру» старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин отметил, что перегретый и душный воздух в комнатах может вызывать серьезные физиологические нарушения, особенно у людей с хроническими заболеваниями.
При постоянном нахождении в условиях повышенной температуры организм испытывает стресс — кровь отливает к кожным покровам, что приводит к падению артериального давления и учащению сердцебиения.
Интенсивное потоотделение вызывает потерю жидкости и солей, в результате чего кровь сгущается, создавая дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Наиболее уязвимыми группами, по словам Калюжигна, являются пожилые люди, пациенты с ишемической болезнью сердца, гипертонией, ожирением, диабетом, а также дети и беременные женщины.
При появлении таких симптомов, как давящая боль в груди, сильная одышка, холодный пот, резкая слабость или спутанность сознания, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
Для профилактики негативных последствий рекомендуется регулярно проветривать помещения, поддерживать оптимальную температуру, употреблять достаточное количество жидкости и носить соответствующую одежду.
