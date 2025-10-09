Кардиолог перечислила симптомы, требующие вызова скорой помощи

Боль или жжение в груди, не отступающие длительное время, требуют немедленного вызова скорой помощи. Кардиолог Мария Чайковская перечислила ключевые симптомы, указывающие на серьезную угрозу для сердца. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач-кардиолог Мария Чайковская в своем телеграм-канале составила список тревожных признаков, при которых медлить с вызовом неотложки нельзя. Помимо классической давящей боли в груди, угрозу может означать волнообразное жжение, а также одышка, внезапно проступивший холодный пот и резкая слабость. К неочевидным симптомам кардиолог отнесла головокружение, тошноту, беспричинный страх и дискомфорт, отдающий в шею, спину, челюсть или руку.

Эти сигналы, способные проявиться как в состоянии покоя, так и при минимальной нагрузке, часто указывают на развитие инфаркта миокарда. Пока медики в пути, Чайковская советует подготовить документы и обеспечить свободный доступ в квартиру. Принимать аспирин или нитроглицерин можно лишь в том случае, если их ранее назначал врач. Категорически запрещено заглушать симптомы обезболивающими, употреблять пищу или алкоголь, так как это может серьезно усугубить состояние.

Ранее врачи назвали смертельно опасные ритуалы после бани.