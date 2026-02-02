Россиян предупредили о риске завоза вируса Нипах в Россию через индийские фрукты

Россиян предупредили о потенциальном риске завоза в Россию опасного вируса Нипах. Как пишет портал msk1.ru со ссылкой на академика РАН Александра Гинцбурга, источником угрозы могут стать зараженные фрукты, импортируемые из Индии, где недавно была зафиксирована вспышка этого заболевания с уровнем летальности до 75%.

Особую опасность представляют собой манго, на поверхности которых вирус способен сохранять активность до трех суток. Заболевание начинается с бессимптомного периода, после чего у зараженного человека резко повышается температура, появляются сильная головная боль, кашель и развиваются проблемы с дыханием. Все это может быстро привести к тяжелым осложнениям и смерти.

Кроме того, Гинцбург допустил возможность проникновения инфекции из неблагополучных регионов, откуда сохраняется высокий пассажиропоток в нашу страну.

«Россия как раз к таким странам, как мы знаем, относится, особенно сейчас, когда увеличивается, соответственно, человеческий поток из Индии к нам и обратно», — заявил специалист.

Он порекомендовал гражданам в качестве меры предосторожности тщательно мыть цельные плоды под проточной водой и полностью отказаться от покупки и употребления нарезанных фруктов, которые невозможно как следует обработать.

