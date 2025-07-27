Россиян предупредили о скрытой угрозе популярного летнего напитка

Летний сезон традиционно ассоциируется с прохладительными напитками, среди которых особой популярностью пользуется квас. Однако эксперты предупреждают — разливной квас может представлять серьезную опасность для здоровья.

В интервью «Ленте.ру» исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина отметила, что основные риски связаны с нарушением санитарных норм при хранении и продаже кваса.

Главная проблема — нечистые емкости, краны, шланги и даже руки продавцов, которые могут стать источником опасных микроорганизмов. Особенно рискованно покупать квас в уличных точках, где часто нарушается температурный режим хранения (оптимально от +2 до +12 градусов). Эксперт подчеркнула, что нагретый напиток становится идеальной средой для размножения бактерий.

«После употребления некачественного кваса могут проявиться тошнота, рвота, боли в животе, диарея, повышенная температура, слабость, головная боль. Симптомы обычно возникают через 2-6 часов», — отметила Лялина.

Она подчеркнула, что при появлении этих признаков необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Эксперт добавила, что в жаркую погоду следует отказаться от покупки разливного кваса, отдавая предпочтение магазинным вариантам в заводской упаковке или домашнему квасу собственного приготовления.

Ранее врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева назвала напитки, которые не рекомендуют пить в жаркую погоду.