Россиян предупредили о вреде бутербродов с красной икрой

Любимый многими россиянами праздничный деликатес — бутерброд с красной или черной икрой на белом хлебе со сливочным маслом — может представлять опасность для здоровья. Об этом в интервью РИА Новости предупредила кандидат медицинских наук Ольга Тарасова.

По ее словам, такое сочетание продуктов является «тройным ударом» по поджелудочной железе и печени.

Эксперт объяснила, что вред наносит именно комбинация трех компонентов: быстрые углеводы в белом хлебе (батоне), которые резко повышают уровень сахара в крови, тугоплавкий животный жир в сливочном масле, создающий дополнительную нагрузку на печень, соленый и жирный продукт — сама икра, которая часто содержит много соли (натрия) и пуринов.

Такая «гремучая смесь» чрезмерно нагружает пищеварительную систему и может способствовать обострению хронических заболеваний.

Чтобы насладиться вкусом икры без вреда, врач рекомендует заменить белый хлеб на нейтральный цельнозерновой крекер, хлебец или кусочек зернового хлеба.

Кроме того, следует отказаться от сливочного масла, и вместо него использовать ломтик авокадо (источник полезных жиров) или половинку вареного яйца.

Не стоит забывать и о мере — безопасной нормой потребления икры считается не более 20-30 граммов в день из-за высокого содержания соли, которая может влиять на артериальное давление и работу почек.

