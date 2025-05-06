Россиян предупредили об опасности частого употребления шашлыка

Злоупотребление жирными сортами мяса и птицы, используемых в том числе для приготовления шашлыка, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Поэтому от таких блюд следует отказаться людям пожилого возраста и более старших возрастных групп, отметила эксперт.

Она посоветовала отдать предпочтение белому мясу курицы, индейки или запечь рыбу. Эти продукты содержат намного меньше соединительной ткани, поэтому они лучше усваиваются в организме.

По ее словам, приготовление мяса на углях имеет ряд особенностей и оно не только определяет вкус готового блюда, но может сделать его избыточное потребление небезопасным для здоровья.

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