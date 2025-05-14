Врач объяснил, как правильно распознать и лечить ишемию сердца

Замдиректора НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, академик РАН Юрий Бузиашвили в беседе с сайтом aif.ru рассказал , как снизить риски ишемической болезни сердца (ИБС).

Специалист Бузиашвили подчеркнул, что ИБС — опасное заболевание, но вполне управляемое, если пересмотреть свой образ жизни в более здоровую сторону. Снижать риски развития сердечно-сосудистых болезней важно, так как чаще они приводят к преждевременной смерти.

По словам академика, лечение ишемии определяется врачом. Назначается консервативное, эндоваскулярное или хирургическое лечение. На операцию приходится идти, когда поражение коронарных артерий случалось уже несколько раз.

Как отметил собеседник АиФ, важно и лечение инфаркта миокарда, где у российской медицины произошел настоящий прогресс.

«Этого удалось добиться в том числе и благодаря улучшению работы скоропомощной службы, которая, например, в Москве, доставляет практически всех пациентов в стационар в период «терапевтического окна» (60–90 минут от начала приступа или приезда бригады), когда большинству пациентов можно помочь», — подчеркнул Юрий Бузиашвили.

Для снижения рисков ИБС можно сесть на гиполипидемическую диету, направленную на снижение уровня холестерина (по назначению). Также важно следить за весом и давление, а также скорректировать рацион со специалистом. Насторожить должна одышка, боли, дискомфорт в области груди, покалывания. Все подозрительные реакции требуют обращения в больницу: чем раньше, тем успешнее будет лечение.

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