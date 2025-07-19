Россиян предупредили об опасности одного из самых популярных летних напитков

Популярные среди россиян напитки бабл-ти, особенностью которых являются сочные лопающиеся джус-боллы, могут серьезно навредить здоровью. Об этом в интервью с «Лентой.ру» предупредила преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения (ГУП) Анна Шубина.

Она рассказала, что, хотя теоретически джус-боллы должны состоять из натуральных компонентов (альгинатов и сока), недобросовестные производители часто добавляют в них вредные красители Е102 (тартразин) и Е129 (Красный очаровательный АС), которые могут вызывать аллергию и гиперактивность у детей.

Еще большую опасность, по словам специалиста, представляет чрезмерное содержание сахара в напитке — одна порция напитка может содержать до 10 чайных ложек сахара, при рекомендуемой дневной норме в 6 ложек.

«Регулярное превышение нормы сахара способно привести к диабету, проблемам с поджелудочной железой, повышению веса тела, кариесу и другим проблемам», — рассказала Шубина.

Она также отметила, что в джус-боллах в качестве консервантов добавляют различные топпинги и сиропы на основе бензоата натрия (консервант Е211). По словам Шубиной, этот продукт нельзя сочетать с витамином С, так как эта комбинация может образовывать токсичный бензол — вещество с доказанным канцерогенным эффектом.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева предупредила о бесполезности употребления большого количества продуктов с коллагеном, если организм не может его усваивать.