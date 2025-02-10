Россиян предупредили об опасности отказа от соли

Исключение соли из рациона может привести к тяжелым последствиям для организма, сообщила в интервью изданию «Доктор Питер» кандидат фармацевтических наук Инна Кылосова.

Дело в том, что из-за дефицита натрия организм вынужден активно извлекать его из других продуктов, пояснил эксперт. В результате возникает замкнутый круг: задержка натрия, вызванная его недостатком, приводит к задержке воды и образованию отеков.

Чрезмерное употребление соли тоже вредно для здоровья.

Накопление натрия в организме вызывает задержку воды, так как она нужна для поддержания ионного баланса. В результате увеличивается объем жидкости вокруг клеток и крови, что повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек и печени, заключила кандидат фармацевтических наук.

Ранее нутрициолог Хлопова сообщила, что хлеб может помочь при борьбе с лишним весом.