Россиян предупредили об опасности змеиного вина

Употребление змеиного вина может привести к смертельной опасности, заявила в эфире программы «Жизнь здорово!» терапевт Елена Малышева.

По словам Малышевой, лучше отказаться от употребления этого алкогольного напитка, так как в нем содержится яд.

Дело в том, пояснила она, что медицине известны случаи, когда у человека развивалась тяжелейшая коалопатия – патологическое состояние, при котором нарушается процесс свертывания крови.

Так, один мужчина спустя три часа после одного напитка змеиного вина потерял сознание. Он был госпитализирован в состоянии комы, рассказала Малышева.

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