Назван самый эффективный сок для снижения давления

Врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова в беседе с сайтом aif.ru рассказала, как получить из свекольного сока, полезного для поддержания нормального давления, максимальную пользу.

Врач рассказала, что свекольный сок оказывает гипотензивное действие на организм из-за содержания природных нитратов. Они действуют на сосуды сужающе, что и способствует снижению давления. По словам Денисовой, напиток из яркого овоща также богат калием, фолиевой кислотой и бетанином, помогающим защищать клетки.

Однако употреблять свежевыжатый свекольный сок сложно и даже в чистом виде вредно. Согласно последним исследованиям, употреблять нужно не меньше 150 мл, но не на регулярной основе.

«Сок свеклы обладает выраженным раздражающим действием и может вызвать обострение гастрита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта. После того, как вы его приготовили, нужно дать ему постоять 1-1,5 часа и только после этого употреблять в пищу», — отметила специалист.

Также врач подчеркнула, что сок из свеклы даже в разбавленном виде — не лекарство от гипертонии. Это вспомогательный напиток, который можно включать, например, в смузи. При серьезных обострениях свекла не поможет: только рекомендации специалистов.

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