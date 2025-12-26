Россиян предупредили об отсутствии «безопасной» дозы алкоголя

Между употреблением алкоголя и развитием злокачественных опухолей существует прямая связь. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил физиолог Александр Калюжин.

По его словам, спиртные напитки и их основной метаболит, ацетальдегид, официально относятся к канцерогенам первой категории — той же, что и табак, асбест или ионизирующее излучение. Это значит, что их способность вызывать рак у человека научно доказана.

«Научно подтверждена связь употребления алкоголя с развитием рака полости рта, глотки и гортани, пищевода, печени, толстой и прямой кишки, а также рака молочной железы у женщин», — заявил специалист.

Ключевое значение имеет этанол (спирт), а не тип напитка. По словам Калюжина, с точки зрения канцерогенного потенциала пиво, вино и крепкий алкоголь (водка, коньяк, виски) одинаково опасны. Доза чистого спирта — вот что имеет решающее значение для оценки риска.

Механизм канцерогенного действия сложен, отмечает врач. Попадая в организм, этанол превращается в ацетальдегид — высокотоксичное соединение, которое напрямую повреждает молекулы ДНК и нарушает естественные механизмы ее восстановления.

Кроме того, алкоголь усиливает хроническое воспаление, нарушает гормональный фон (особенно уровень эстрогенов у женщин) и снижает способность организма усваивать важные противораковые питательные вещества, такие как фолиевая кислота.

По словам эксперта, безопасной дозы алкоголя не существует. Повышение риска развития рака отмечается уже при регулярном употреблении малых количеств.

Риск возрастает пропорционально увеличению дозы и стажу употребления. Таким образом, полный отказ от алкоголя является одним из ключевых факторов профилактики онкологических заболеваний.

