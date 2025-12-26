Мэр Якутска вылил подаренный коньяк и рассказал, каким должен быть новогодний подарок на самом деле
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Глава Якутска Евгений Григорьев решил показать на собственном примере, каким, по его мнению, не должен быть новогодний подарок.
В предпраздничном обращении к горожанам он записал видео, в котором демонстративно выливает в раковину подаренный ему элитный алкоголь.
«Вы такое своим детям и родителям подарите?» — задает вопрос мэр.
Григорьев призвал жителей столицы Якутии отказаться от традиции дарить спиртное, так как такие подарки не укрепляют, а, наоборот, разрушают здоровье, семью и жизнь.
Вместо бутылки градоначальник предлагает дарить близким и коллегам культурные и полезные презенты, например, абонементы в спортзал, билеты в театр или на концерт, хорошие книги.
Стоит отметить, что этот шаг стал частью его последовательной кампании по борьбе с алкоголизацией населения. При Григорьеве в Якутске ввели одни из самых жестких в России ограничений на продажу крепкого алкоголя — до шести дней в году.
