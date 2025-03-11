Врач Филева предупредила об опасностях ранней весны в России

По словам врача Александры Филевой, ранняя весна, наступившая в большинстве регионов РФ, может привести к всплеску заболеваний — от аллергии до энцефалита, а также увеличивает рост респираторных заболеваний, отсутствие морозов и яркого солнца снижает иммунитет, приводит к дефициту серотонина и витамина D, что провоцирует упадок сил и сезонную депрессию. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что также в ряде субъектов РФ раннее таяние снега может спровоцировать сильные паводки, во время которых появятся эпидемии острых кишечных инфекций, дизентерии и гепатита А. Возбудители указанных заболеваний обычно передаются через загрязненную воду. В засушливых же регионах весеннее солнце может вызвать природные пожары, которые также наносят вред здоровью.

По мнению медика, с целью встретить весну во всеоружии необходимо сегодня позаботиться о себе: чаще гулять, употреблять в пищу больше клетчатки и наладить режим сна.

Ранее также академик РАН Онищенко рекомендовал бережно относиться к здоровью в начале весны.