С точки зрения паразитологической безопасности, мясные продукты значительно превосходят рыбные, что обусловлено различиями в устойчивости потенциальных возбудителей заболеваний. Как пояснил врач-паразитолог Эдуард Бартули в интервью Общественной Службе Новостей, традиционная термическая обработка при температуре от 70°C полностью обезвреживает возможных паразитов в говядине и свинине, тогда как для уничтожения личинок в рыбе требуются экстремальные температуры.

По его словам, ключевым фактором риска при употреблении мясной продукции остается происхождение сырья. Животные, выращенные в промышленных технопарках с контролируемыми условиями содержания, практически гарантированно свободны от паразитов. В то же время продукция частных хозяйств может содержать опасные организмы, включая бычьего и свиного цепня, последний из которых способен вызывать тяжелое заболевание — цистицеркоз с поражением внутренних органов.

Медик добавил, что особого внимания заслуживает абсолютная безопасность мяса птицы — курицы и индейки. Согласно данным специалиста, эти виды мяса принципиально не подвержены заражению гельминтами, а риск сальмонеллеза легко устраняется стандартной кулинарной обработкой.

По его мнению, соблюдение простых правил приготовления делает мясные продукты безопасными для потребителя. Достаточная термическая обработка без сырых участков внутри продукта, выбор проверенных поставщиков и особая осторожность при употреблении стейков средней прожарки позволяют полностью исключить риск паразитарного заражения при сохранении пищевой ценности мясных блюд.

