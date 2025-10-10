Россиянам назвали пятерку анализов для долголетия

Современная медицина все больше смещает акцент с лечения заболеваний на их раннее выявление, поскольку именно своевременная диагностика позволяет предотвратить развитие серьезных патологий. Как отмечает представитель Федерации лабораторной медицины Андрей Варивода, регулярные профилактические обследования являются ключевым инструментом сохранения здоровья и активного долголетия, позволяя выявить нарушения на стадии, когда они легко поддаются коррекции. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Эксперт выделяет пять основных лабораторных исследований, составляющих базовый диагностический комплекс. Первостепенное значение имеет общий анализ крови, который служит индикатором состояния организма в целом — он позволяет обнаружить воспалительные процессы, анемию, нарушения в работе иммунной системы и другие патологические изменения. Вторым обязательным элементом мониторинга является биохимический анализ крови, дающий детальную информацию о функции печени, почек, углеводном и липидном обмене, что особенно важно для ранней диагностики диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Не менее значимым специалист считает общий анализ мочи, который отражает состояние мочевыделительной системы и может сигнализировать о развитии почечных патологий. Особое внимание в современной диагностике уделяется контролю уровня витамина D, поскольку его дефицит ассоциирован не только с нарушением костного метаболизма, но и с повышенным риском иммунных и онкологических заболеваний. Завершает перечень обязательных исследований анализ на железо и ферритин, особенно актуальный для женщин и пожилых людей в контексте профилактики железодефицитных состояний.

Систематическое прохождение этих диагностических процедур позволяет не только сохранить здоровье, но и существенно снизить финансовые затраты на возможное будущее лечение. По словам эксперта, стоимость регулярных обследований несопоставима с расходами на терапию запущенных заболеваний, что делает профилактическую диагностику экономически целесообразной для каждого человека.

По его мнению, формирование культуры регулярного медицинского обследования становится не просто рекомендацией, а необходимой составляющей ответственного отношения к собственному здоровью. Внедрение практики ежегодного прохождения базовых лабораторных исследований позволяет существенно снизить риски развития хронических заболеваний и повышает шансы на сохранение высокого качества жизни в любом возрасте.

