Россиянам назвали самую неудобную и неполезную обувь
Подиатр: резиновые сапоги, несмотря на их практичность, опасны для здоровья
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Россиян предупредили о вреде популярной осенней обуви. В интервью KP.RU врач-подиатр Ольга Чижевская заявила, что резиновые сапоги, несмотря на их практичность в дождливую погоду, представляют опасность для здоровья.
По словам специалиста, воздухонепроницаемость такой обуви создает благоприятные условия для развития грибковых инфекций. Она рекомендуют носить такую обувь не более трех часов подряд.
В качестве безопасной альтернативы врачи советуют обратить внимание на мембранную обувь, которая обеспечивает хороший воздухообмен и эффективно защищает от влаги.
По словам Чижевской, к осенней и зимней обуви должны быть предъявлены особые требования: она должна обладать достаточной устойчивостью для предотвращения травм, не вызывать избыточного потения ног и регулярно просушиваться.
Отдельную опасность представляют угги с плоской подошвой. Такая обувь, по словам специалиста, создает неправильное распределение нагрузки на стопы и суставы. Разношенные угги и вовсе могут провоцировать болевые ощущения при ходьбе.
Также врач обратила внимание на так называемую «утиную походку», которая может свидетельствовать о слабости мышц таза и бедер или указывать на патологии тазобедренных суставов, включая артроз.
