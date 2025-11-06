Россиянам назвали самую неудобную и неполезную обувь

Россиян предупредили о вреде популярной осенней обуви. В интервью KP.RU врач-подиатр Ольга Чижевская заявила , что резиновые сапоги, несмотря на их практичность в дождливую погоду, представляют опасность для здоровья.

По словам специалиста, воздухонепроницаемость такой обуви создает благоприятные условия для развития грибковых инфекций. Она рекомендуют носить такую обувь не более трех часов подряд.

В качестве безопасной альтернативы врачи советуют обратить внимание на мембранную обувь, которая обеспечивает хороший воздухообмен и эффективно защищает от влаги.

По словам Чижевской, к осенней и зимней обуви должны быть предъявлены особые требования: она должна обладать достаточной устойчивостью для предотвращения травм, не вызывать избыточного потения ног и регулярно просушиваться.

Отдельную опасность представляют угги с плоской подошвой. Такая обувь, по словам специалиста, создает неправильное распределение нагрузки на стопы и суставы. Разношенные угги и вовсе могут провоцировать болевые ощущения при ходьбе.

Также врач обратила внимание на так называемую «утиную походку», которая может свидетельствовать о слабости мышц таза и бедер или указывать на патологии тазобедренных суставов, включая артроз.

