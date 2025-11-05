Правда о плоском животе: пластический хирург развеял главные мифы об абдоминопластике

Абдоминопластика, одна из самых востребованных пластических операций, окружена множеством опасных заблуждений. Известный пластический хирург, кандидат медицинских наук Андрей Леликов в эксклюзивном интервью порталу RuNews24.ru развеял ключевые мифы и объяснил, кому на самом деле показана эта процедура. Его откровения помогут потенциальным пациентам принять взвешенное решение и избежать разочарований.

Самое распространенное заблуждение, которое опровергает доктор, — что абдоминопластика является решением проблемы ожирения. По словам хирурга, на самом деле это операция по локальной коррекции объема, исправлению формы живота, устранению дряблости кожи и укреплению мышц. Однако вмешательство не решит проблему с лишним весом.

Более того, врач подчеркнул, что для достижения наилучшего результата лучше снизить вес до операции: это уменьшает травматичность вмешательства, сокращает период восстановления и снижает риски осложнений. Однако ключевым фактором долгосрочного успеха является стабильное поддержание веса и после процедуры, иначе жировые отложения могут вернуться или распределиться на других участках тела.

Еще два мифа, которые мешают пациентам объективно оценить последствия, касаются продолжительности эффекта и заметности швов. Леликов утверждает, что результат будет стабильным на долгие годы при условии соблюдения рекомендаций по питанию и физическим нагрузкам. Что касается рубцов, то современные хирургические методики позволяют скрывать их в естественных складках тела.

«Швы, как правило, проходят под линией белья, например, по линии резинки. Один шов может быть внутри пупочного кольца, что делает его практически незаметным. В большинстве случаев рубцы заживают достаточно хорошо и остаются практически незаметными, особенно если соблюдать рекомендации по уходу после операции», — подчеркнул врач.

Таким образом, операция решает конкретные анатомические проблемы — диастаз мышц, избыток кожи и локальные жировые отложения, — но не заменяет собой ни здоровый образ жизни, ни системную борьбу с лишним весом.

