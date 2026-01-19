Ученые назвали продукты, которые помогают сохранить здоровье мозга в пожилом возрасте

Группа ученых из Школы здравоохранения и гуманитарных наук Университета штата Южная Дакота выяснила, что определенные компоненты питания способны положительно влиять на работу мозга у людей старшего возраста. Результаты исследования, проведенного под руководством доцента Самитинджайи Дхакала, были опубликованы 15 января в журнале Medical Xpress .

По данным специалистов, проблема когнитивных нарушений становится все более актуальной на фоне старения населения. При этом возможности профилактики таких состояний остаются ограниченными. Исследователи отмечают, что значительную роль в поддержании умственных способностей могут играть корректируемые факторы образа жизни, в первую очередь питание.

В рамках работы ученые проанализировали информацию о рационе и состоянии когнитивных функций 72 добровольцев старше 65 лет. Оценив их пищевые привычки и показатели памяти, специалисты пришли к выводу, что диеты с высоким содержанием клетчатки, ненасыщенных жиров и ряда микроэлементов способствуют более высокому уровню умственной активности.

Особенно положительное влияние оказали витамины A и E, а также магний и калий. Кроме того, исследование подтвердило пользу каротиноидов — веществ, которые содержатся во фруктах и овощах яркой окраски. Их употребление было связано с улучшением когнитивных показателей у участников эксперимента.

В то же время ученые обнаружили и тревожную тенденцию: большинство респондентов не получали с пищей достаточного количества необходимых питательных веществ. Почти все участники сообщили о нехватке в рационе витаминов, кальция, калия и клетчатки. Также выяснилось, что избыточное потребление рафинированных зерновых продуктов негативно сказывается на памяти и умственных способностях.

Руководитель исследования Самитинджайя Дхакал отметил, что полученные данные подтверждают важность сбалансированного питания для сохранения здоровья мозга. По его словам, результаты указывают на значимую роль клетчатки, полезных жиров и микроэлементов в процессе здорового старения, тогда как чрезмерное увлечение обработанными зерновыми продуктами может оказывать противоположный эффект.

Специалист также подчеркнул необходимость разработки специальных диетических рекомендаций для пожилых людей, направленных на восполнение дефицита полезных веществ. Он добавил, что даже в относительно благополучных сообществах наблюдается серьезная проблема недостатка питательных элементов, что в перспективе может ускорять ухудшение когнитивных функций.

