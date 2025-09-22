Россиянам назвали способы быстрого выхода из сонного паралича

Сонный паралич — это пугающее состояние на грани сна и яви, когда человек осознает окружающую обстановку, но не может пошевелиться или нормально вдохнуть. Многие, пережившие это, описывают тревожные галлюцинации: ощущение чужого присутствия в комнате или невидимой тяжести на груди. Этих мнимых сущностей часто называют «демонами», приписывая явлению мистическую или психиатрическую природу. Однако, как поясняет врач-сомнолог Роман Бузунов, на деле это естественный и безвредный физиологический процесс. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, объяснение феномена кроется в механизме сна. Во время фазы сновидений (REM-сна) мозг блокирует мышечную активность, чтобы мы не повторяли движения из сна. Проблема возникает при нарушении синхронности пробуждения: часть мозга уже проснулась и осознает реальность, а другая часть еще спит, поддерживая мышечный паралич и продолжая генерировать сновидения. Именно это наложение состояний — бодрствующего сознания на продолжающийся сон — и рождает яркие, а часто и пугающие образы. Важно понимать, что это не расстройство психики, а следствие рассинхронизации работы отделов мозга, часто вызванной недосыпом или сбитым режимом.

Медик добавил, что галлюцинации усугубляются физиологическими ощущениями. Проснувшееся сознание, пытаясь взять контроль над дыханием, сталкивается с тем, что тело еще дышит в автоматическом режиме. Попытка сделать глубокий вдох «вручную» не срабатывает из-за паралича, что порождает панику и чувство удушья. Мозг ищет объяснение этому дискомфорту и проецирует его в образ чего-то давящего на грудь. При этом характер образов часто зависит от ожиданий человека: наслушавшись историй о «демонах», мозг именно их и рисует.

Чтобы быстрее выйти из этого состояния, профессор Бузунов советует сосредоточиться на том, что можно контролировать — на движении глаз. Активное вращение глазными яблоками, моргание или гримасничество помогают «разбудить» мышечную систему и быстрее снять паралич. Понимание природы сонного паралича и наличие простого алгоритма действий кардинально меняет отношение к нему — от страха к любопытству.

По его мнению, для снижения частоты таких эпизодов необходимо поддержание стабильного режима сна и его достаточной продолжительности. Наиболее часто сонный паралич возникает при резком недосыпе, смене часовых поясов или сне в непривычное время, когда мозг засыпает слишком быстро и неравномерно. Таким образом, здоровый сон — это лучшая профилактика пугающих, но абсолютно безопасных «визитов демонов».

