Россиянам назвали вызывающие вздутие живота продукты

Повышенное газообразование и вздутие живота, хотя и не считаются опасным состоянием, способны серьезно снизить качество жизни, вызывая физический и психологический дискомфорт. По словам нутрициолога Катериной Кузиной, ключевой причиной часто становится реакция желудочно-кишечного тракта на определенные продукты питания, при этом индивидуальная непереносимость может играть решающую роль. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она добавила, что механизм возникновения метеоризма обычно связан с процессами ферментации в кишечнике. Такие продукты, как бобовые и крестоцветные овощи, содержат трудноперевариваемые углеводы — олигосахариды и раффинозу, которые становятся пищей для бактерий. Аналогичную реакцию могут вызывать молочные продукты при дефиците фермента лактазы, злаки с глютеном при целиакии, а также фрукты с высоким содержанием фруктозы. Даже безобидная на первый взгляд газировка поставляет в пищеварительную систему избыток углекислого газа.

По мнению эксперта, последствия проявляются не только в виде спазмов и чувства распирания. Регулярное вздутие может сигнализировать о необходимости пересмотреть рацион или пройти обследование у гастроэнтеролога, особенно если оно сопровождается изменениями гормонального фона или хроническим стрессом.

Она отметила, что решение проблемы лежит в области индивидуального подхода к питанию. В большинстве случаев достаточно выявить проблемные продукты, скорректировать их количество или выбрать альтернативные варианты, чтобы восстановить комфортное пищеварение без радикальных мер.

Ранее сообщалось, для кого осенний суперфуд может обернуться проблемами с ЖКТ.