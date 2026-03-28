Россиянам объяснили, что даже при минимальных контактах нельзя исключить риск заражения вирусами

Даже при минимальных контактах с внешним миром полностью исключить риск заражения вирусами невозможно. Об этом в интервью «Известиям» заявила кандидат биологических наук Виктория Щербакова.

По ее словам, длительный инкубационный период многих инфекций позволяет заразиться до того, как человек ограничивает свои контакты. К тому же вирусы способны сохраняться на поверхностях — пластике, металле, картоне — в течение нескольких часов и даже дней.

Источником могут стать самые привычные предметы: упаковки из магазинов, смартфоны, ключи. Телефон особенно опасен, потому что он часто собирает микробы вне дома и затем постоянно контактирует с лицом владельца. Кроме того, бессимптомные носители вируса могут распространять инфекцию, даже не подозревая о болезни.

В многоквартирных домах вирусные частицы могут сохраняться в воздухе лифтов и общих коридоров до 15-30 минут. Сухой воздух в отопительный период снижает естественный защитный барьер слизистых оболочек, делая организм более уязвимым.

Устойчивость организма к инфекциям напрямую зависит от образа жизни, уточнила Щербакова. Качество сна, уровень стресса, питание и физическая активность — ключевые факторы. Состояние микрофлоры кишечника также играет важную роль в работе иммунной системы.

Чтобы поддерживать защитные силы, врачи рекомендуют спать не менее 7-9 часов, придерживаться сбалансированного питания, регулярно заниматься умеренной физической активностью, проветривать помещения и соблюдать базовые правила гигиены.

Эксперт отметила, что, если взрослый человек болеет ОРВИ более 4-5 раз в год, это может сигнализировать о проблемах с иммунитетом, часто связанных со стрессом, недосыпом или хроническими заболеваниями. У детей частые инфекции допустимы в период формирования иммунной системы, но при тяжелом течении требуется консультация специалиста.

