Россиянам объяснили, как отличить обычную усталость от клинической депрессии

Депрессия не проходит самостоятельно и в отличие от усталости связана с нарушением выработки нейромедиаторов — серотонина, дофамина и норадреналина. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщила врач-невролог Наталья Маклакова.

Специалист рассказала, что к симптомам депрессии относятся снижение настроения и чувства радости, нарушение концентрации внимания, сложности в принятии решений, низкая самооценка или чувство вины, чувство безнадежности, мысли о смерти, нарушение сна и аппетита, психомоторное возбуждение или заторможенность, а также хроническая усталость и снижение энергии.

«Обычная усталость устраняется легко: нужно просто отдохнуть, выспаться, прогуляться на свежем воздухе, встретиться с друзьями, съездить в отпуск», — отметила Маклакова.

О возможном развитии депрессии свидетельствует наличие пяти из десяти вышеперечисленных симптомов, сохраняющихся в течение двух недель. По словам невролога, особое внимание следует обратить на раннее пробуждение, нарушение памяти, отсутствие удовольствия от жизни и хроническую боль любой локализации.

Врач подчеркнула, что депрессия часто начинается незаметно. Если повышенная утомляемость не проходит в течение двух недель несмотря на отдых, необходимо обратиться к специалисту. Чем раньше начнется лечение, тем выше будет его эффективность.

