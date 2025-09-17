Россиянам объяснили, как правильно восполнять железо в организме

Популярные продукты, такие как гречка, яблоки и гранаты, не могут вылечить железодефицитную анемию. Об этом в интервью KP.RU заявил врач-педиатр Антон Прохоренко.

По его словам, единственный проверенный способ восполнения недостатка железа в организме — прием специальных препаратов под строгим контролем врача.

Тем не менее продукты с высоким содержанием железа играют важную роль в профилактике дефицита, отметил специалист. По его словам, особенно богаты железом мясо, печень, яйца, морепродукты, гречка, бобовые, гранаты и зелень.

В то же время растительное железо, подчеркнул Прохоренко, усваивается организмом значительно хуже, поэтому при недостатке этого компонента питание одной лишь едой может быть недостаточным.

