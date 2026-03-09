Россиянам объяснили опасность отбеливающих средств с маркетплейсов

Россияне все чаще приобретают полоски, гели и каппы для отбеливания зубов на маркетплейсах, рассчитывая сэкономить на визите к стоматологу. Однако использование таких средств без консультации специалиста может привести к проблемам с полостью рта. Об этом « Газете.Ru » рассказала главный врач стоматологической сети «Все Свои» Виктория Каратаева.

По словам специалиста, основная опасность домашних наборов заключается в том, что люди применяют активные вещества без предварительного осмотра. Содержащиеся в них соединения, такие как перекись водорода и пероксид карбамида, при попадании на слизистую могут вызывать раздражение, покраснение и воспаление. В клиниках, по словам врача, слизистые оболочки обычно защищают, чтобы избежать подобных осложнений.

Кроме того, попытки самостоятельно осветлить зубы могут привести к повышенной чувствительности эмали. Это связано с потерей минералов, что делает зубы более восприимчивыми к холодной и горячей пище. Если у человека есть начальный кариес, домашнее отбеливание способно усилить его проявления и ухудшить внешний вид зубов.

Врач также обратила внимание на возможные риски, связанные с составом средств, продаваемых на маркетплейсах. В поддельной продукции могут встречаться потенциально опасные вещества, включая формальдегиды, фталаты и тяжелые металлы, которые способны вызывать аллергические реакции, раздражение слизистой и даже системные отравления.

Отбеливание противопоказано при ряде заболеваний, в том числе при кариесе, болезнях десен и некоторых хронических состояниях. Кроме того, пломбы, коронки и виниры не меняют цвет, поэтому после процедуры разница между ними и натуральными зубами может стать заметнее.

По словам Каратаевой, наиболее безопасным вариантом остается предварительная консультация у стоматолога. На приеме врач оценивает состояние зубов и десен, выявляет возможные противопоказания и подбирает подходящую программу ухода или отбеливания.

