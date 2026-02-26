Россиянам объяснили, почему аппетит растет именно зимой

С наступлением холодов многие люди начинают есть больше и чаще тянутся к калорийной пище. По словам доцента кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасии Лебедевой, усиление аппетита зимой — это нормальная физиологическая реакция организма на холод.

В интервью Life.ru эксперт объяснила, что низкие температуры ускоряют метаболизм, и тело требует дополнительных калорий, чтобы поддерживать тепловой баланс.

Кроме того, на аппетит влияют гормональные изменения: колебания уровня грелина (гормона голода) и лептина (гормона сытости) в холодное время года способствуют увеличению тяги к еде. Организм инстинктивно стремится получить больше углеводов и жиров, так как они дают быструю энергию и помогают согреваться. Особенно это заметно у людей, которые много времени проводят на улице или занимаются зимними видами спорта.

Лебедева подчеркивает, что такое поведение — адаптивная реакция, и полностью подавлять ее не стоит. Однако важно делать выбор в пользу питательных и сбалансированных продуктов, избегая чрезмерного количества сладкой и жирной пищи. Это позволит и согреться, и не накопить лишние калории.

