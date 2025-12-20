Россиянам порекомендовали пить не больше трех чашек эспрессо в день

Для большинства людей безопасным пределом являются три чашки эспрессо в день. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила врач-лиетолог Надежда Литвинова-Гразион.

Такая рекомендация связана со временем, которое требуется организму для переработки кофеина.

«Организму требуется от 2,5 до 5 часов, чтобы полностью переработать кофеин», — сказала Литвинова-Гразион.

Люди с очень высокой скоростью обмена веществ могут без вреда для здоровья употреблять больше кофеина — до 5-6 чашек в день. Всем остальным специалист советует быть осторожнее и ограничиваться одной-двумя порциями, желательно в первой половине дня.

Важно помнить, что кофеин содержится не только в кофе. Он есть в чае, черном шоколаде, энергетических и некоторых газированных напитках, а также в ряде лекарственных препаратов. Безопасной суточной нормой чая считается четыре-пять чашек, отметила специалист.

Существуют и противопоказания. Так, при хронических заболеваниях, особенно при гипертонии, употребление кофе следует сократить.

Относиться к нему с осторожностью нужно и беременным женщинам, а также тем, кто принимает оральные контрацептивы, так как в этих состояниях кофеин выводится из организма медленнее.

При разумном потреблении кофе может приносить пользу. Исследования показывают, что он обладает защитными свойствами для печени и почек, снижая риск развития цирроза, рака печени и хронических заболеваний почек. Главное, как подчеркивает диетолог, — знать свою норму и не превышать ее.

Ранее врач-онколог Лиана Садыкова назвала употребление очень горячих напитков фактором риска развития рака.