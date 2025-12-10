Врач-онколог назвала употребление очень горячих напитков фактором риска развития рака

Онколог и химиотерапевт «СМ-Клиника» Лиана Садыкова в беседе с «Лентой.ру» перечислила повседневные привычки, которые многие считают безобидными, но они на самом деле существенно повышают риск развития онкологических заболеваний.

Первым в списке опасных увлечений врач назвала привычку пить обжигающе горячие напитки.

«Исследования показали, что частое употребление очень горячей жидкости провоцирует хроническое воспаление слизистой пищевода, которое со временем может переродиться в злокачественную опухоль», — пояснила специалист, отметив, что у любителей кипятка повышен риск рака пищевода.

Второй угрозой является несбалансированный рацион с обилием продуктов быстрого приготовления, жареной, острой и жирной пищи. Такое питание заметно повышает вероятность опухолей желудка и кишечника.

«Шашлык один раз в месяц — это нормально. Но если есть жареное жирное мясо постоянно, вероятность развития раковых опухолей желудочно-кишечного тракта ощутимо возрастает», — уточнила Садыкова.

Не менее опасны, по словам онколога, неконтролируемый набор веса и малоподвижный образ жизни. Разрастание жировой ткани приводит к гормональному дисбалансу, что у женщин увеличивает риск рака молочной железы, а у мужчин — рака простаты.

Отдельно врач выделила курение, подчеркнув, что токсины табачного дыма начинают разрушать клетки легких и поджелудочной железы уже в первый год активного потребления.

«При выкуривании 10 сигарет в день риски ранней смерти от рака многократно увеличиваются: при раке легкого почти на 90%, а при раке поджелудочной железы — свыше 30%», — добавила Лиана Садыкова.

Ранее врач Мухина объяснила, почему избыток воды вымывает жизнь из организма.