Осенняя тревога: почему жители Подмосковья массово обращаются к психологам в сентябре

Психолог Илья Ахмедов в беседе с REGIONS рассказал , с какими проблемами осенью жители Московской области и других крупных регионов обращаются к специалистам чаще всего.

По словам психолога, сокращение светового дня и резкая смена погоды запускают сезонное обострение хронических проблем. Жители мегаполиса, и без того живущие в режиме постоянного стресса, особенно чувствительны к этим изменениям.

Илья Ахмедов выделил несколько самых распространенных проблем людей в осенний сезон:

Тревожные расстройства (генерализованная тревога) — постоянное ощущение надвигающейся катастрофы без объективных причин. Как в случае с Алексеем, чье детство прошло под страхом наказания за малейшую ошибку. Во взрослой жизни это превратилось в непрерывное ожидание «удара судьбы».

Панические атаки — внезапные приступы страха с сердцебиением, нехваткой воздуха, головокружением. Это часто заставляет людей избегать общественных мест, что значительно снижает качество жизни. Многие ошибочно принимают эти симптомы за сердечный приступ, что только усиливает тревогу.

Депрессивные состояния — проявляются апатией, хронической усталостью, потерей интереса к работе и хобби, страхом не справиться с обязанностями. Сезонность играет ключевую роль: сокращение светового дня снижает выработку серотонина, а резкая смена погоды нарушает биологические ритмы.

Сезонные обострения/Нарушение биологических ритмов — усугубление проблем из-за сокращения светового дня и смены погоды. Практическая профилактика включает светотерапию для компенсации дефицита солнца, регулярные прогулки в первой половине дня, структурирование режима сна и бодрствования. Важно создавать подушки безопасности — ежедневные ритуалы для расслабления и самоподдержки. Такая практика поможет при любых усугублениях психосостояния.

Кумулятивный (накопительный) стресс — результат жизни в режиме постоянного напряжения в мегаполисе.

Ключевой посыл психолога: сезонные обострения — не приговор, а сигнал к пересмотру образа жизни. Сочетание профессиональной помощи с профилактическими мерами позволяет не просто пережить осенний период, но и укрепить психологическую устойчивость на весь год.

