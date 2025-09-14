Россиянам раскрыли опасную связь между спортом и либидо

Страсть к интенсивным тренировкам без достаточного восстановления может напрямую влиять на снижение полового влечения как у мужчин, так и у женщин. Об этом в интервью «Газете.RU» рассказала тренер Анастасия Юркова.

Основная причина этого явления — состояние перетренированности. Оно возникает, когда организм не успевает восстанавливаться между занятиями. Ключевыми симптомами являются хроническая усталость, нарушение сна, повышенная раздражительность, снижение спортивных результатов и частые простудные заболевания из-за падения иммунитета.

«Постоянный стресс стимулирует надпочечники вырабатывать больше кортизола — гормона, который помогает справляться с нагрузками и стрессом. Но кога уровень кортизола постоянно высокий, то сбивается работа всей эндокринной системы», — отметила Юркова.

Высокий уровень кортизола, в свою очередь, подавляет деятельность гипоталамуса и гипофиза — отделов мозга, ответственных в том числе и за выработку тестостерона. Именно этот гормон играет ключевую роль в формировании либидо, и его снижение неминуемо ведет к потере полового влечения.

Для восстановления нормальной работы организма и возвращения либидо эксперт рекомендует полностью прекратить интенсивные тренировки на срок от 5 до 7 дней. В этот период следует уделить внимание мягким восстановительным практикам — легкому кардио, растяжке, миофасциальному релизу, пилатесу или йоге.

Возвращаться к тренировочному процессу, отметила Юркова, следует постепенно, начав с 2-3 занятий в неделю сниженной интенсивности. Необходимо сократить рабочие веса, количество подходов и повторений, а также увеличить время восстановления между занятиями до 48 часов.

Крайне важно наладить режим сна, обеспечив его продолжительность не менее 7-9 часов в сутки, скорректировать питание и минимизировать уровень стресса.

В долгосрочной перспективе для поддержания здоровья и нормального уровня либидо рекомендуется проводить не более 2-4 интенсивных тренировок в неделю, обязательно включая в процесс массаж, растяжку и другие процедуры для качественного восстановления.

