Диетолог назвала топ-10 антистрессовых перекусов

Врач-диетолог Татьяна Залетова в беседе с сайтом aif.ru предложила подход к борьбе со стрессом через питание. Специалист клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии доказала, что заедать стресс можно эффективно и без вреда для здоровья, если выбирать правильные продукты.

Механизм заедания стресса имеет научное обоснование. Углеводная пища стимулирует выработку серотонина и дофамина — гормонов, отвечающих за настроение и удовольствие. Однако эксперт рекомендует пересмотреть рацион в пользу более здоровых перекусов. Ключевая стратегия заключается в выборе продуктов с высоким содержанием клетчатки и белка, которые обеспечивают длительное насыщение и стабилизируют уровень сахара в крови.

Среди рекомендуемых перекусов творог с ягодами, горсть орехов (не более 30 грамм), нут или хумус с овощными палочками. Хрустящую потребность удовлетворят воздушный попкорн без масла и овощи с лимонным соком. Для сладкоежек подойдут печеные яблоки с корицей, домашний сорбет из банана или десерты с сахарозаменителями.

Особое значение диетолог уделяет ритуалу потребления пищи. Она советовала отложить гаджеты, сервировать стол и концентрироваться на каждом кусочке: это усилит удовольствие и поможет насытиться меньшим количеством еды.

При этом Залетова предупреждает, что еда не должна быть единственным способом борьбы со стрессом. Формирование альтернативных привычек (хобби, творчество, физическая активность) создает более здоровую и устойчивую систему управления эмоциями.

Ранее россиянам рассказали о влиянии красного мяса на психику и организм.