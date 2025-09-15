Любителей сладких напитков и алкоголя предупредили о риске облысения

Заведующая отделением терапии Долгопрудненской больницы Ия Какулия в беседе с REGIONS прокомментировала международное исследование, согласно которому любители сладкой газировки и алкоголя рискуют столкнуться с преждевременным облысением.

Эксперт пояснила, что механизм воздействия заключается в нарушении микробиома кишечника. Это препятствует усвоению критически важных для здоровья волос питательных веществ: белков, железа и витамина D. Регулярное потребление вредных напитков создает барьер для усвоения микроэлементов даже при сбалансированном рационе питания. Это приводит к истончению волос и прогрессирующей алопеции, не зависящей от наружного ухода.

Специалист напомнила, что для сохранения волос важно пересмотреть не только пищевые привычки, но и питьевой рацион. Ограничение сладких газированных напитков и алкоголя становится таким же важным элементом профилактики облысения, как и подбор специализированных средств ухода. Для тех, кто уже столкнулся с проблемой выпадения волос, первым шагом должна стать диагностика состояния кишечника и коррекция потребления жидкостей.

