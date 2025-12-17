Россиянам рассказали, чем опасно самолечение пневмонии

Россиянам рассказали о главных опасностях при лечении пневмонии. Эксперты портала «Объясняем.рф» отметили , что это заболевание представляет собой воспаление легких, которое вызывают вирусы, бактерии или грибки.

Часто пневмония развивается как тяжелое осложнение после перенесенной ОРВИ или гриппа. Вирусы повреждают слизистую оболочку дыхательных путей, открывая путь для бактериальной инфекции.

Распознать пневмонию можно по ряду характерных симптомов. Среди них — стойкая высокая температура, которая плохо снижается жаропонижающими средствами, боль в грудной клетке и сильный кашель.

Особенно тревожными признаками являются кровь или гной в мокроте, сильная слабость, одышка и чувство нехватки воздуха даже в состоянии покоя. Также опасность представляют спутанность сознания, повышенная потливость и синеватый оттенок кончиков пальцев и губ, говорящий о недостатке кислорода.

Главная опасность самостоятельного лечения заключается в быстром прогрессировании болезни, отмечают врачи.

Кроме того, прием неподходящего антибиотика не останавливает инфекцию, а, наоборот, позволяет ей беспрепятственно распространяться. Это приводит к развитию острой дыхательной недостаточности, сепсиса и необратимых повреждений легочной ткани.

Специалисты напоминают, что лучшей профилактикой пневмонии является вакцинация. Прививки от гриппа, кори, коклюша и, что особенно важно, от пневмококковой инфекции существенно снижают риски.

Также эффективны обычные гигиенические меры: частое мытье рук, ношение медицинской маски в местах скопления людей и регулярное проветривание помещений.

При появлении первых же симптомов, особенно на фоне недавно перенесенной простуды, необходимо немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью, а не заниматься подбором лекарств самостоятельно.

