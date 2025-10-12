Россиянам рассказали, как боль в суставах может указывать на депрессию

Боль в суставах может быть проявлением так называемой маскированной депрессии, когда психическое расстройство скрывается за физическими симптомами. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала врач высшей квалификационной категории Алеся Клименко.

Специалист отметила необходимость дифференциальной диагностики для определения характера боли — механической, воспалительной или психогенной.

Ключевым этапом является сбор подробного анамнеза, включая время возникновения болей, наличие утренней скованности и другие сопутствующие симптомы.

Особое внимание следует уделять случаям, когда боль в суставах сопровождается общим физическим дискомфортом и ломотой в теле.

«Точное определение характера боли и других симптомов имеет решающее значение для постановки правильного диагноза и выбора эффективной тактики лечения», — отметила Клименко.

При подозрении на артрит, добавила она, необходимо проведение биохимических и иммунологических исследований, которые могут выявить тяжелые иммуновоспалительные заболевания.

Однако если диагностические процедуры не подтверждают патологию суставов, следует рассмотреть возможность консультации с психиатром или психотерапевтом для выявления возможной депрессии, проявляющейся через соматические симптомы.

Ранее врач Александр Калюжин предупредил о том, что слишком жаркое отопление в доме может повлиять на сердце.