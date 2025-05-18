Россиянам рассказали, как получить больничный при аллергии

При острых симптомах проявления аллергии на цветение растений человек имеет право на больничный, рассказала агентству "Прайм" Ольга Александрова, заместитель главного врача по терапии клиник превентивной медицины "Атлас".

Цветение и его проявления в виде пыльцы особенно активны весной, но сезон длится вплоть до октября. Аллергическая реакция организма может возникнуть неожиданно. В таком случае нужно обратиться к врачу, пояснила специалист.

"Если есть такие симптомы, как зуд, покраснение глаз, розацеа, насморк, проблемы с дыханием, тахикардия, отеки и они мешают выполнять работу, то согласно Приказу Минздрава России от 23.11.2021 N 1089 н. человеку положен оплачиваемый больничный", — сказала терапевт.

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