Подмосковный терапевт рассказала, что делать, если вас укусила змея
Врач из Подмосковья разъяснила порядок действий при укусе змеи
Фото: [commons.wikimedia/Bouke ten Cate]
Терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова рассказала, что делать в случае укуса змеи. Советы специалиста привели в Министерстве здравоохранения Московской области.
По словам медика, если укусила рептилия, нельзя паниковать и бежать к людям, так как интенсивное движение ускорит кровоток и, как следствие, распространение яда по организму. Необходимо вызвать помощь по телефону. Если нужно дойти до места оказания помощи, следует двигаться без спешки.
В ожидании приезда врачей, следует занять горизонтальное положение, промыть место укуса водой, обработать антисептиком, наложить повязку, обеспечить обильное питье и принять антигистаминный препарат.
Ранее ветеринары региона рассказали, что делать, если домашнее животное укусила змея.