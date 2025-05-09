Подмосковный терапевт рассказала, что делать, если вас укусила змея

По словам медика, если укусила рептилия, нельзя паниковать и бежать к людям, так как интенсивное движение ускорит кровоток и, как следствие, распространение яда по организму. Необходимо вызвать помощь по телефону. Если нужно дойти до места оказания помощи, следует двигаться без спешки.

В ожидании приезда врачей, следует занять горизонтальное положение, промыть место укуса водой, обработать антисептиком, наложить повязку, обеспечить обильное питье и принять антигистаминный препарат.

Ранее ветеринары региона рассказали, что делать, если домашнее животное укусила змея.