В Подмосковье выявили случай холеры: чем опасно заболевание и как его не подхватить

В Московской области был зафиксирован завозной случай холеры. Заболевание обнаружили у туриста из Индии. Мужчина находится в изолированном боксе в больнице. Чем опасна холера и как ее определить, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

По словам врача, холера — это острое инфекционное заболевание, которое относится к группе особо опасных инфекций. Она распространена в Африке и Азии.

«Заболевание крайне контагиозно, то есть заразно. Путь передачи — фекально-оральный, через грязные руки, плохо обработанные термически продукты питания. Инкубационный период — до 5 дней. Как раз в инкубационный период человек особо опасен в плане заражения», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Заболевание начинается крайне остро: возникает многократная рвота, жидкий стул, добавил врач.

«Холера опасна тем, что пациент умирает не от самой инфекции, не от холерного вибриона, а от выраженного обезвоживания, потому что у пациента неукротимая рвота и жидкий стул», — добавил Осипов.

Инфекция лечится антибиотиками и инфузионной терапией, то есть восстановлением потерянной жидкости.

«В России имеются только завозные случаи, то есть когда туристы, посещая неблагоприятные страны, привозят сюда это заболевание. Они летят в инкубационный период без каких-либо проявлений, а уже в России возникают симптомы», — заключил главврач.

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