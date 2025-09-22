Россиянам рассказали, какие симптомы тревожного расстройства игнорировать нельзя

В современном мире, полном стрессов, важно понимать грань между нормальной реакцией на проблемы и начинающимся психическим расстройством. Как пояснил в интервью Pravda.Ru психиатр-нарколог Александр Панов, ключевое отличие тревожного расстройства от обычного стресса заключается в интенсивности и, главное, в продолжительности симптомов.

По его словам, стресс является кратковременным ответом организма на конкретный неприятный фактор и, как правило, проходит самостоятельно. Тревожное же расстройство проявляется длительно, сопровождаясь навязчивыми мыслями, иррациональными страхами и даже физическими ощущениями, такими как сдавленность в груди или комок в горле. Именно эта устойчивость и определяет разницу в подходах к лечению.

Медик пояснил, что если со стрессом человек может справиться своими силами, используя техники релаксации, медитацию или смену обстановки, то тревожное расстройство чаще требует профессионального вмешательства психиатра или психотерапевта. Игнорирование проблемы годами, как предупреждает врач, приводит к печальным последствиям — состояние постепенно усугубляется, и люди обращаются за помощью лишь тогда, когда симптомы становятся невыносимыми, значительно снижая качество жизни.

По его мнению, поддержание здорового образа жизни, режима труда и отдыха, регулярная физическая активность и гармоничные отношения в семье и на работе создают надежный фундамент для психического здоровья. Минимизация вредных привычек и избегание длительных систематических стрессов помогают предотвратить развитие серьезных расстройств, сохраняя ясность ума и эмоциональное равновесие.

Ранее невролог Гайфутдинов перечислил симптомы болезни Паркинсона.