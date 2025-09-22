Россиянам рассказали, куда звонить за советами по гриппу и ОРВИ

В России заработала всероссийская горячая линия Роспотребнадзора, где специалисты помогут гражданам получить ответы на самые актуальные вопросы, связанные с профилактикой гриппа и ОРВИ. Линия будет работать с 22 сентября по 3 октября во всех регионах страны.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, россияне смогут уточнить, где и как сделать прививку от гриппа, какие штаммы включены в вакцину текущего сезона, а также узнать, допустимо ли совмещать вакцинацию с другими прививками. Эксперты расскажут, как подготовиться к процедуре и что необходимо учитывать в день иммунизации.

Отдельное внимание уделено мерам неспецифической профилактики и рекомендациям для родителей: специалисты объяснят, как уберечь детей от заболевания и как своевременно распознать первые симптомы.

Номера телефонов для консультаций опубликованы на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора. Дополнительно работает единый федеральный центр, доступный круглосуточно по номеру 8 (800) 555-49-43. Звонок бесплатный.

