Врач назвал единственный способ спасти сосуды. Это не отказ от алкоголя

Иван Ефремкин, кардиолог из «Скандинавского Центра Здоровья», поделился с изданием «Лента.ру» советами о том, как сохранить здоровье сосудов и продлить период активной жизни в зрелом возрасте.

Первым делом врач настоятельно рекомендовал отказаться от курения. По его словам, продукты горения оказывают вредное воздействие на сосуды, способствуют повышению артериального давления и вызывают образование тромбов. Он подчеркнул, что даже редкое курение может вызвать серьезные нарушения в работе сосудов, и единственным способом снизить эти риски является полный отказ от сигарет и вейпов.

В качестве еще одного действенного метода укрепления сосудов Ефремкин упомянул регулярную физическую активность. Он отметил, что кардионагрузки способствуют улучшению кровообращения и функционированию сердечной мышцы, а силовые упражнения, в свою очередь, помогают снизить артериальное давление и уровень холестерина.

Врач также подчеркнул важность контроля стресса, обеспечения качественного сна и борьбы с воспалительными процессами в ротовой полости для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, он рекомендовал регулярно измерять артериальное давление, проверять липидный профиль и следить за тем, чтобы окружность талии не превышала 94 см у мужчин и 80 см у женщин.

Он предупредил, что окружность талии является важным показателем наличия висцерального жира, который скапливается вокруг внутренних органов, и его избыток усиливает воспаление, повышает давление и увеличивает вероятность развития атеросклероза и диабета.

