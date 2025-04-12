Россиянам рассказали, можно ли пить воду ночью
Терапевт объяснила, кому нельзя пить воду ночью
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Пить воду лучше за один-два часа до сна, сообщила РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Ангелина Емельянова.
Она также отметила, что объем выпитой жидкости не должен превышать 100-200 миллилитров, чтобы не вызвать никтурию, или ночные походы в туалет.
Если же ночью все же захочется пить, что можно сделать один-два глотка воды комнатной температуры, добавила эксперт. При этом она отметила, что ночью нельзя пить воду людям, страдающим болезнями почек или склонностью к отекам.
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