Россиянам рассказали, можно ли пить воду ночью

Пить воду лучше за один-два часа до сна, сообщила РИА Новости врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Ангелина Емельянова.

Она также отметила, что объем выпитой жидкости не должен превышать 100-200 миллилитров, чтобы не вызвать никтурию, или ночные походы в туалет.

Если же ночью все же захочется пить, что можно сделать один-два глотка воды комнатной температуры, добавила эксперт. При этом она отметила, что ночью нельзя пить воду людям, страдающим болезнями почек или склонностью к отекам.

Ранее сообщалось о том, что эндокринолог Павлова напомнила о продуктах, повышающих уровень серотонина.