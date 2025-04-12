Назван фрукт, который поможет вернуть радость после долгой зимы

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в беседе с KP.RU рассказала , какие продукты помогут улучшить самочувствие и вернуть радость после продолжительной зимы.

Весной многие чувствуют упадок сил, болеют и ощущают неприятные перепады настроения. Как отметила Павлова, в этом случае стоит включить в рацион несколько продуктов, которые благоприятно влияют на нервную систему и вызывают больший выброс серотонина, гормона счастья.

«Включите в рацион бананы и шоколад – в них содержится аминокислота триптофан, которая в организме превращается в серотонин. Конечно, шоколад лучше горький и не больше одного кусочка в день. Банан лучше есть после завтрака и не больше половинки», – посоветовала врач.

Кроме того, нужно включить в список продукты, включающие в себя Омега-3 жирные кислоы. Это рыба и морепродукты.

Помимо еды Зухра Павлова советовала громко петь и слушать музыку, что также благоприятно повлияет на настроение.

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