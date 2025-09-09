Россиянам рассказали о необходимых гигиенических процедурах после профессиональной чистки зубов

Профессиональная гигиеническая чистка зубов давно перестала быть просто косметической процедурой, превратившись в стандарт профилактики кариеса и заболеваний десен. Стоматологи единогласно советуют проходить ее каждые полгода, однако залог длительного и положительного результата кроется в строгом соблюдении правил ухода в первые часы и дни после визита к врачу. О ключевых рекомендациях рассказала стоматолог клиники «Мегастом» Ольга Жидких. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, суть процедуры заключается в тщательном удалении зубного камня и налета с последующей полировкой эмали, которая обретает идеальную гладкость и естественный блеск. Побочным эффектом такой чистоты является временная утрата защитного слоя, который формируется на поверхности зубов естественным образом. В результате эмаль становится особенно восприимчивой к внешним воздействиям.

Медик добавила, что именно этим объясняется необходимость особого режима после чистки. Без защиты зубы оказываются беззащитны перед атакой кислот, содержащихся в пище и напитках, а также перед резкими перепадами температур. Игнорирование ограничений может свести на нет всю пользу процедуры: вместо здоровой улыбки пациент рискует получить повышенную чувствительность и быстрое появление новой пигментации.

По ее мнению, наиболее критичным является первый час после процедуры — в это время запрещены любая еда и питье. Этот период необходим для того, чтобы компоненты слюны успели образовать на поверхности эмали новую минерально-белковую пленку — естественный барьер от раздражителей. Если врач использовал укрепляющий лак или реминерализующий гель, этот «воздержания» может быть продлен до четырех часов. Кроме того, в течение всего дня следует избегать твердой, грубой пищи, чтобы не травмировать десны, и полностью исключить красящие продукты и напитки, такие как кофе, чай, вино или ягоды.

Стоматолог резюмировала, что профессиональная чистка является мощным инструментом сохранения здоровья полости рта, но ее эффективность напрямую зависит от действий пациента сразу после визита к гигиенисту. Соблюдение несложных, но важных правил позволяет закрепить достигнутый результат, надолго сохраняя зубы не только визуально чистыми, но и по-настоящему крепкими. Индивидуальные рекомендации по частоте процедур и уходу лучше всего согласовать со своим стоматологом.

