Россиянам рассказали о сроках сезонного подъема заболеваемости гриппом

Сезонный рост заболеваемости гриппом в России и Европе продлится еще несколько недель. Об этом рассказала заместитель директора НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Министерства здравоохранения России Дарья Даниленко. Ее слова приводит «Российская газета».

Как отметила специалист, нынешний уровень заболеваемости не является аномальным и не превышает среднемноголетние показатели. Для сезонного подъема, который обычно длится от 6 до 10 недель, такая картина вполне типична.

«Это регулярное ежегодное явление, вызываемое вирусами подтипов А и В, чей вклад варьируется от года к году. Сейчас показатели и в России, и в Европе не превышают среднемноголетние значения для текущего периода», — сказала Даниленко.

Она напомнила, что вирус гриппа вызывает характерные симптомы: высокую температуру, кашель, насморк, боль в горле, ломоту в мышцах и общую слабость. Эксперт призвала граждан ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих.

При первых же признаках заболевания необходимо остаться дома, не отправлять детей в детские сады и школы, а также не откладывать обращение за медицинской помощью, избегая опасного самолечения.

Соблюдение правил личной гигиены и мер, направленных на предотвращение распространения вируса, остается обязательным, добавила она.

Основная цель вакцинации — защитить человека от тяжелого течения болезни и возможных осложнений. На формирование иммунитета после прививки требуется около 14 дней. Специалист подчеркнула, что привиться еще не поздно, и особенно это важно для людей, входящих в группы риска: пожилых, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.

Помимо вакцинации, эффективными мерами профилактики остаются частое мытье рук и использование медицинских масок в местах скопления людей и общественном транспорте.

