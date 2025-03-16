Россиянам угрожает синдром «мертвых ягодиц»

Специалист по спортивной медицине и травматологии из клиники «Медфрендс» Мурат Хасароков в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» объяснил, что тендинопатия, также известная как синдром «мертвых ягодиц». Медик сразу предупредила, данный недуг может быть вызван малоподвижным образом жизни, неправильным выполнением физических упражнений или длительным пребыванием за рулем автомобиля.

По его мнению, при прогрессировании этого состояния ягодичные мышцы теряют свою функциональность, и нагрузка постепенно смещается на ноги и спину. Это может вызвать болевые ощущения и дискомфорт в поясничном отделе, а также в области бёдер, коленей и икроножных мышц.

Главная причина этого синдрома — малоподвижный образ жизни. Кроме того, если вы спите на боку в позе эмбриона, то это может привести к снижению тонуса ягодичных мышц из-за длительного пребывания в напряженном положении.

Хасароков подчеркнул, что изменения в положении тела, такие как наклон таза вперед, могут указывать на наличие синдрома «мёртвых ягодиц». Кроме того, могут возникать спазмы в ногах, болезненные ощущения в области подколенных сухожилий, ослабление мышц пресса и повышение тонуса бедренных мышц.

«Для выявления проблемы можно сделать снимок в профиль: если линия, проходящая через плечо, поясницу, таз, колено и лодыжку, нарушена, и таз „выступает“ вперед, это признак ослабления ягодичных мышц», — отметил врач.

Специалист рекомендовал делать упражнения, которые включают в себя подъём таза, приседания, наклоны и отведение ног в сторону.

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