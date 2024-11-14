Россиянки сошли с ума от нового бьюти-тренда, начав массово брить лицо

Россиянки начали массово изводить свое лицо, помешавшись на новом бьюти-тренде. Как передает Shot, сначала видеоуроки от забугорных косметологов, где модели как по заказу ловко орудуют со специальным спреем и скальпелем, заполонили западный «ТикТок». А затем пришел черед наших дамочек экспериментировать со своими фейсами.

Сообщается, что данная процедура носит название — дермапланинг. Где при помощи некоего «волшебного» специального скальпеля удалются пушковые волосы, а также верхний слой омертвевших клеток кожи лица. Западные рекламные ролики уверяют, якобы после проведенной самостоятельно процедуры лицо непременно станет блестящим и гладким, как у младенца.

И всё бы хорошо, но на деле выходит так, что спустя время на лицо без слез и не взглянешь: одни дамочки жалуются на раздражение на коже, у других и вовсе — пробивается мужская щетина.

«Однако косметологи предупреждают: бьюти-процедура может и изуродовать ваш фейс. Новые отросшие волоски, понятное дело, становятся более плотными и жесткими — отсюда эффект мужской щетины», — приводится в публикации.

Также эксперты предупреждают, что, помимо серьезной щетины и раздражения, можно гарантировано заработать шелушение, сухость и даже пигментацию.

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