Подмосковный врач рассказала, что ускоряет появление морщин

На появление морщин влияет не только возраст, но и генетика, а также частое пребывание на солнце без защиты кожи от ультрафиолета. Об этом рассказала заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по медицинской части, врач-дерматовенеролог Елена Авербух, передает Министерство здравоохранения Московской области.