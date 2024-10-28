Подмосковный врач рассказала, что ускоряет появление морщин
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На появление морщин влияет не только возраст, но и генетика, а также частое пребывание на солнце без защиты кожи от ультрафиолета. Об этом рассказала заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по медицинской части, врач-дерматовенеролог Елена Авербух, передает Министерство здравоохранения Московской области.
Помимо этого, факторами ускорения старения кожи могут выступать алкоголь, курение, стресс, недостаток сна, неправильное питание и некорректный уход за кожей.
«Для предотвращения морщин необходимо следить за здоровьем, принимая во внимание факторы, способствующие их появлению. При этом консультация с врачом-дерматовенерологом и врачом-косметологом может оказаться полезной для разработки индивидуального плана ухода и подбора эффективных средств», — добавила Авербух.
В ведомстве отметили, что записаться к врачу-дерматовенерологу можно по телефону контакт-центра 122.
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