Россиянок предупредили о рисках новомодной косметологической процедуры с семенем лосося

В погоне за вечной молодостью российские женщины все чаще обращаются к экзотическим методам омоложения. Один из самых модных трендов последнего времени — инъекции препаратов на основе спермы лосося (молок). Процедура обещает быстрое восстановление кожи, разглаживание морщин и эффект лифтинга. Однако косметологи бьют тревогу: последствия таких уколов могут быть непредсказуемыми и даже опасными.

Так, косметолог из Наро-Фоминска Мария Агафонова в интервью интернет-изданию REGIONS предупредила, что вещества из молок лосося действительно обладают регенерирующими свойствами, однако индивидуальная реакция организма может оказаться непредсказуемой.

Среди возможных осложнений — отеки, воспаления, фиброз (разрастание соединительной ткани) и образование гранулем (плотных узелков).

«Я неоднократно сталкивалась с пациентами, у которых после таких инъекций возникали огромные отеки, не спадавшие по несколько месяцев. У некоторых развивались воспаления, фиброз и даже гранулемы, требующие в итоге хирургического вмешательства», — рассказала Агафонова.

Особую тревогу вызывает мода на проведение таких процедур в домашних условиях. По словам специалиста, на рынке сейчас много контрафактных препаратов, а отсутствие стерильности и знаний анатомии лица может привести к сосудистым осложнениям и некрозу тканей.

При этом процедура имеет строгие противопоказания: ее нельзя делать беременным и кормящим женщинам, людям с аутоиммунными и онкологическими заболеваниями, склонным к образованию келоидных рубцов, а также при наличии острых воспалений в зоне предполагаемых уколов.

Даже если противопоказаний нет, инъекции должен проводить только квалифицированный врач в лицензированной клинике, подчеркнула косметолог. Перед процедурой необходимо пройти консультацию и сделать аллергопробу.

Специалист призывает не поддаваться рекламным обещаниям и не рисковать здоровьем ради сомнительной красоты. Здоровье важнее сиюминутного эффекта.

