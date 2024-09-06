Российская вакцина против рака прошла доклинические испытания

«Мы прошли доклинику. Сейчас отправлено письмо в Минздрав для того, чтобы нам разрешили первую фазу испытаний. Как только разрешат первую фазу — мы опубликуем на сайте, что мы готовы к набору добровольцев, с медицинскими показаниями. Добровольцы приходят, мы смотрим: можно/нельзя», — сказал Каприн.