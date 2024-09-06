Российская вакцина против рака прошла доклинические испытания
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Доклинический этап исследований вакцины против рака был успешно завершен, и теперь ожидается разрешение на начало первой фазы испытаний на добровольцах, рассказал академик РАН, главный онколог Минздрава РФ и генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. Его слова привело РИА Новости.
«Мы прошли доклинику. Сейчас отправлено письмо в Минздрав для того, чтобы нам разрешили первую фазу испытаний. Как только разрешат первую фазу — мы опубликуем на сайте, что мы готовы к набору добровольцев, с медицинскими показаниями. Добровольцы приходят, мы смотрим: можно/нельзя», — сказал Каприн.
Событие приурочено к празднованию десятилетия с момента объединения трех ведущих медицинских центров страны — МНИОИ имени П.А. Герцена, МРНЦ имени А.Ф. Цыба и НИИ урологии имени Н.А. Лопаткина — в единый онкологический кластер.
Конференция проводится накануне VII Международного форума онкологии и радиотерапии «Ради жизни — For Life», который запланирован на период с 16 по 20 сентября.
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